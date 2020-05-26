Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM Последний звонок в эти дни звенит в формате онлайн более чем для 430 тысяч школьников Ростовской области. К ученикам с напутственным словом обратился донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Глава региона отметил, что «впервые в истории этот звонок раздался не в школьных коридорах, а во всемирной сети» и выразил благодарность педагогам «за выдержку, профессионализм и ответственное отношение к делу», а также родителям, которым пришлось непросто. Губернатор пожелал ребятам с пользой провести летние каникулы — «находить новые интересы и увлечения».

Особое внимание Василий Голубев уделил донским выпускникам, которым пришлось в дистанционном режиме не только получать знания, но и готовиться к экзаменам. В настоящее время в Ростовской области действует 26 вузов, 111 средних профессиональных учреждений образований, преподавательский состав которых готовят специалистов около 500 профессий и специальностей. Губернатор пожелал в полной мере воспользоваться возможностями донского образования.

«Дорогие юноши и девушки, идите смело вперед, обретайте призвание, ищите, находите, боритесь и побеждайте», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области со школьной скамьёй попрощались 40,5 тыс. девятиклассников и 16,7 тыс. выпускников 11 классов.

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