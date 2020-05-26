Москва, , 10:03 — REGNUM Завершение режима самоизоляции — удачный период для попыток решить конфликты и проблемы, назревшие в семье за время долгого пребывания в замкнутом пространстве. Об этом говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Психологи полагают, что именно во время выхода из ограничений стоит обсудить ситуацию в семье, если есть такая необходимость. Это нужно делать в спокойной обстановке, выделив для беседы отдельное время.

Стоит учитывать, что самоизоляция могла привести к нарастанию раздражения, психоэмоционального напряжения и истощения, потому не стоит принимать сиюминутных глобальных решений. Избегать нужно и принятия решений в состоянии гнева или сильного возбуждения.

Перед разговором о глобальных семейных проблемах психологи советуют обсудить выход из изоляции, учитывая при этом интересы всех членов семьи.