Москва, , 09:31 — REGNUM Новости о разработке вакцины от коронавируса снизили число желающих сделать прививку — с 57% до 36%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Так, в апреле пройти вакцинацию: однозначно были готовы 24% жителей России, скорее готовы 33%. В конце мая сделать прививку однозначно готовы 10%, скорее готовы 26% граждан.

При этом почти каждый десятый (9%) испытывает сильный страх заражения коронавирусом (9%). Немного боятся заразиться 41% граждан РФ, совсем не боится 50%.

Опрос проведен 19—25 мая 2020 года в 349 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет, не болевшее коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, уверены 70% граждан России.

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