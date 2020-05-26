Киев, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло на 339 и достигло 21 584 случаев, сообщили 26 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, в стране зафиксирован также 21 летальный случай, 341 человек выздоровел. Всего выздоровели 7575 пациентов, для 644 человек осложнения, вызванные COVID-19, оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи выяснили, что за время карантина 30% жителей Украины влезли в долги, большая часть из которых не существенна.

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