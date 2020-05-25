Киев, , 17:32 — REGNUM Потеря заработка, вызванная карантинными ограничениями, привела к тому, что 30% жителей Украины влезли в долги, сообщило социологическое агентство «Active Group».

По данным компании, 59,7% опрошенных не имеют долгов, а 8,3% сами давали в долг. Большие долги появились у 5,7% респондентов, а небольшие — у 24%.

Исследование проводилось в мае 2020 года. Всего были опрошены 1523 человека, живущие на подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей Украины считают «ошибкой» властей продление запрета на использование российских социальных сетей.

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