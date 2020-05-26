Лима, , 08:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Перу на сегодняшний день превысило 123 тысячи человек. Об этом 26 мая сообщает телекомпания CNN со ссылкой на минздрав страны.

По данным министерства, за прошедшие сутки в стране было выявлено 4 020 новых зараженных коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 123 979.

Также сообщается, что за последние 24 часа от COVID-19 скончались 173 человека и теперь общее число летальных исходов от нового заболевания в Перу достигло 3 629.

Отметим, Перу занимает второе место в Южной Америка после Бразилии по число выявленных зараженных SARS-CoV-2.