Новосибирск, , 08:04 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке, начатой после нескольких вечеринок в Новосибирске во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, что на площади Ленина в Центральном районе и в Кировском районе Новосибирска в прошедшие выходные прошли массовые вечеринки, в которых участвовало более 300 человек.

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«В эфире ряда федеральных телеканалов сообщалось о нарушении жителями городов Москва, Новосибирск, Красноярск санитарно-эпидемиологических правил. Так, массовую дискотеку в центре Новосибирска устроили в ночь на воскресенье, причём, по данным местных СМИ, в это же время, но в другом районе тоже образовалась ещё одна стихийная танцплощадка. В общей сложности гуляли не менее 300 человек, — уточнили в СКР. — По указанным сообщениям СМИ следственными органами СК России организованы доследственные проверки».

Отмечается, что Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Новосибирской области и других регионов «доложить о проводимых доследственных проверках по материалам СМИ и о принятых процессуальных решениях».