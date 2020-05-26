Пекин, , 05:46 — REGNUM Более 40,6 млн учащихся в сельских районах Китая улучшили свои условия обучения благодаря национальной программы улучшения питания для учащихся общеобразовательных школ на селе, которая осуществляется с 2011 года, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Всего 29 регионов Китая уровня провинции по всей стране осуществляют данную программу, которая затрагивает 145 700 обязательных образовательных учреждений в сельских школах страны или около 42% сельских учащихся, получающих обязательное образование, сообщили в Министерстве образования.

С 2011 по 2019 годы из центрального бюджета страны было выделено более 147 млрд юаней (около $20,64 млрд) на осуществление программы, которая создает сотни тысяч рабочих мест в наименее развитых регионах страны. В будущем власти Китая намерены умножить усилия по обеспечению продуктовой безопасности и надлежащему распределению средств.