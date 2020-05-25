Горно-Алтайск, , 06:30 — REGNUM Республика Алтай переходит к первому этапу снятия ограничительных мер, принятых в связи с угрозой коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение было принято с учётом эпидемиологической ситуации.

На первом этапе жителям разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения мер профилактики. Так, в совместных занятиях могут принимать участие не более двух человек, а расстояние между ними не должно быть меньше пяти метров.

«Руководители учреждений должны подать в Роспотребнадзор заявку о возобновлении деятельности с указанием созданных условий для предупреждения распространения коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Ранее заявку на возобновление деятельности подала администрация стадиона «Спартак». Как отмечается, здесь приняли все профилактические меры.

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