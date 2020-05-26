Катманду, , 05:11 — REGNUM Власти Непала намерены проверить около двух процентов населения страны на коронавирус нового типа, заявил премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли в телевизионном обращении к народу.

По его словам, на эту меру правительство решилось в связи с ростом зараженных коронавирусом в стране. Предполагается, что на наличие SARS-CoV-2 проверят 600 тысяч человек, что примерно составляет 2% населения страны.

По состоянию на 25 мая в Непале уже проверили 51 642 человека на наличие инфекции. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 682 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 стали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая власти Непала приняли решение продлить режим самоизоляции из-за коронавируса до 2 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Непале решили продлить режим изоляции из-за коронавируса — СМИ