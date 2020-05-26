Улан-Удэ, , 04:59 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 1313.

«Из 59 новых случаев COVID-19: 6 чел. — прибывшие из регионов РФ, 18 чел. — из очага РКБ им. Н. А. Семашко, 17 чел. — из очага в Баунтовском районе, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными с COVID-19», — отметили в минздраве.

К настоящему моменту в стационарах проходит лечение 527 пациентов, из них 14 человек находятся в реанимации. Выписаны из больниц с выздоровлением 618 человек.

За минувшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19. Общее число умерших достигло восьми человек. Как отмечается, у всех имелись тяжёлые сопутствующие патологии.

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