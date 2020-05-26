Токио, , 04:15 — REGNUM Власти Японии могут не одобрить использование препарата «Фавипиравир», также известного под названием «Авиган», для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Kyodo.

Ранее правительство Японии рассчитывало завершить клинические испытания препарата в течение мая, однако пока результаты не показали эффективность лекарства для борьбы с коронавирусом. Из-за этого его поставки в больницы сдвинуты на неопределенный срок.

Клинические исследования «Авигана» продолжатся в июне. В них примут участие ряд медучреждений Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии отменили режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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