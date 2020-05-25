Москва, , 21:59 — REGNUM Роспотребнадзор считает необходимым пресекать розничную торговлю и игру на музыкальных инструментах в пригородных поездах. Соответствующая рекомендация опубликована 25 мая на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, в целях противодействия распространению коронавируса рекомендуется пресекать «осуществление в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли и игры на музыкальных инструментах».

Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендует не допускать пребывание в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены или находящихся в пачкающей одежде.

Уточняется, что данные рекомендации ведомство предлагает соблюдать как в период действия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, так и в последующем.