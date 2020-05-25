Рим, , 19:07 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 25 мая, в Италии умерли 32 877 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 92 (днём ранее — на 50), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 141 981 человек, за день этот показатель увеличился на 1502 (днем ранее — на 1639).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 300 (днем ранее — на 531), что является самым низким показателем с 29 февраля. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 230 158. В настоящее время заражены 55 300 человек — на 1294 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.