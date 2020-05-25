Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Петербургскую администрацию покинул чиновник, непосредственно отвечавший за так и не состоявшуюся в городе «мусорную реформу».

С заместителем председателя комитета по благоустройству Кириллом Пащенко не стали продлевать контракт, а старый уже истек, утверждает издание «Фонтанка».

Обязанности Пащенко будет временно исполнять начальник отдела регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Анна Федорова. На официальном сайте Смольного Пащенко все еще значится «заместителем председателя комитета». Он занимал эту должность с 2016 года, в Смольном же работал с 2007-го.

Заметим, еще в январе 2020 года петербургских чиновников поторапливали с созданием электронной схемы по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), так как время, отведенное на это, истекало.

Одним из последних скандальных эпизодов в петербургской «мусорной» эпопее стало то, как комитет по благоустройству под конец 2019 года, перед январскими каникулами, внезапно разместил в интернете новую схему по обращению с ТБО. По закону, на предложения жителям дают лишь месяц, и этот срок истекал 23 января. Тогда петербуржцы заподозрили, что время было подобрано специально, чтобы после выхода с каникул в реальности у них осталось меньше двух недель на поправки.

Тем не менее критических замечаний было множество. Так, горожан обеспокоило, что, согласно этой схеме, под мусороперерабатывающие заводы зарезервировали зоны в поселках Левашово, Петро-Славянка, Саперный и на границе Петергофа и Ломоносова. Недовольство граждан выплеснулось в том числе и в уличные протесты.