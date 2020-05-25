Душанбе, , 18:39 — REGNUM Число заражений коронавирусом достигло в Таджикистане отметки в 3,1 тыс. после выявления заражения еще у 171 человека, сообщает 25 мая пресс-служба минздрава страны.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Таджикистане выявлено 3100 случаев заражения коронавирусом, при этом 1395 пациентов уже признаны вылечившимися.

Общее число умерших от COVID-19 составляет 46 человек.

На данный момент 2773 человека находятся под наблюдением в медучреждениях, 232 пациента выписаны из больниц за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано свыше 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 более 337 тыс. человек.

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