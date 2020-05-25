Казань, , 17:56 — REGNUM В столице Татарии в общественном транспорте звучат аудиозаписи с историями о героях войны, имена которых носят улицы и остановки. Социально-образовательный проект «Маршрутами героев» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного комитета по транспорту.

В ходе опроса горожан выяснилось, что именами участников Великой Отечественной войны названы более 70 улиц, но жители мало что об этом знают. Инициатором акции выступили Казанский федеральный университет (КФУ), в лице замдиректора по социальной и воспитательной работе института социально-философских наук и массовых коммуникаций Екатерины Панковой, а также комитет по транспорту исполкома. Короткие сообщения озвучили студенты КФУ, аудиозаписи слышны на 56 автобусных, 4-х трамвайных и 10 троллейбусных маршрутах.

Акция была запланирована ко Дню Победы, но из-за введенного режима самоизоляции сократился пассажиропоток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани в апреле 2020 года начали восстанавливать свою деятельность системообразующие предприятия, что послужило толчком к увеличению пассажиропотока. На дорогах добавилось количество единиц общественного транспорта.

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