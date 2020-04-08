Казань, , 18:03 — REGNUM В Казани начали восстанавливать свою деятельность системообразующие предприятия, что послужило толчком к увеличению пассажиропотока. На дорогах добавилось количество единиц общественного транспорта, информирует столичная мэрия.

По данным городского комитета по транспорту, 6 и 7 апреля, пассажиропоток увеличился на 4% по сравнению с прошлой неделей. Интервалы движения пока останутся большими, так как количество пассажиров не превышает 20% от прежнего пассажиропотока.

Транспортные предприятия в республике продолжают дезинфекцию салонов, проводят санобработку, проветривание, влажную уборку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть персонала заводов КамАЗ вышло на работу 6 апреля. Такое решение было принято после консультаций с органами федеральными и региональными органами власти. Компания является градообразующим предприятием в Набережных Челнах, его остановка негативно скажется на социально-экономической обстановке в городе.

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