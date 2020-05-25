Магас, , 17:17 — REGNUM В Ингушетии 25 мая выпускники попрощались со школой. Для них прозвучал традиционный последний звонок. Однако в нарушение традиции он впервые прошел в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

«К сожалению, самое трогательное для выпускников республики событие — прощание со школой — в этом году проходит не так, как обычно, а в непривычном, виртуальном формате», — отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По мнению ингушского лидера, для 7697 выпускников прозвучавший в режиме онлайн последний звонок был «без традиционных цветов, смеха и слез на школьных линейках, но это вынужденные меры» и поэтому праздник «особенно запомнится».

Калиматов пожелал школьникам успехов и выразил уверенность, что они станут достойными гражданами Ингушетии и России.

Читайте развитие сюжета: Число зараженных коронавирусом превысило в Молдавии 7,1 тыс