Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Петербургские выпускники медицинских вузов из-за пандемии в 2020 году будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в новом формате.

Новые правила для выпускников медвузов Петербурга в 2020 году. Фото: szgmu.ru

Так для выпускников Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова аттестация пройдет очно, одноэтапно в форме проверки умения решать конкретные ситуационные профессиональные задачи в аккредитационно-ассимиляционном центре. Об этом 25 мая сообщается в информационном письме от проректора по учебной работе СЗГМУ Сергея Артюшкина.

Согласно информационному письму за подписью проректора, в 2020 году, в целях предупреждения распространения новой коронавирусов инфекции среди обучающихся, работников и членов экзаменационной комиссии ГИА для выпускников по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» и «Стоматология» будет осуществляться очно, одноэтапно в форме проверки умения решать конкретные ситуационные профессиональные задачи в аккредитационно-ассимиляционном центре.

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Перед ГИА все обучающиеся пройдут обязательную термометрию, их обеспечат одноразовыми медицинскими масками, перчатками, шапочками, бахилами и кожными антисептиками. При этом, выпускники и члены комиссии не будут контактировать друг с другом и между собой, а если этого избежать не получится, то только при соблюдении дистанции в два метра.

Кроме того, в помещениях будут установлены бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы — облучатели воздуха, а также проводиться текущая и заключительная дезинфекция.

Во время экзамена каждый обучающийся будет находиться в отдельном помещении, а во время подготовки к ответу за ним будут присматривать по видеокамерам.

«Выставление оценок будет осуществляться дистанционно. Время на подготовку к ответу будет строго регламентировано. Одновременно на экзамене могут присутствовать не более десяти обещающихся, которые будут распределены в отельных кабинетах», — говорится в письме.

При этом, обучающихся из других регионов, которые на время пандемии вернулись домой, просят приехать в Петербург за 14 дней до ГИА и все это время провести в самоизоляции.

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