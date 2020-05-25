Белгород, , 15:46 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом выявлен в больнице в Старом Осколе Белгородской области. Положительный тест подтверждён у 28 человек, медиков и пациентов, сообщили 25 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.

В Старом Осколе выявлен наибольший прирост заразившихся коронавирусом за сутки. Все выявленные носители — медработники и пациенты терапевтического отделения больницы имени Луки Крымского, всего 28 человек. Проводится эпидемиологическое расследование.

В регионе за минувшие стуки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заразившихся 1825 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 14 пациентов.