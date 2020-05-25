Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Пандемия коронавируса может отразиться на потребительских запросах на новое жильё. Несколько месяцев изоляции заставят покупателей задуматься об увеличении квадратных метров, что вызовет спрос на приобретение ранее неликвидных квартир. Об этом 25 мая заявил президент союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов, передает корреспондент ИА REGNUM

Строительство домов в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в последнее время стал отмечаться спрос на большие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, которые раньше очень сложно было продать.

«Нынешняя ситуация определенным образом повлияет, может быть не сейчас, в дальнейшем, на те программы, которые будет для себя определять застройщик, — отметил Юсупов. — Просидеть два-четыре месяца в малогабаритной квартире или студии, особенно если это семья, приятного мало. Наверное, предпочтения у потребителей поменяются».

Он добавил, что тенденция к изменениям запросов наблюдалась и раньше, и потребности жителей десять лет назад и сейчас имеют колоссальную разницу.

«Будет очередное изменение в предпочтениях, я надеюсь, в сторону увеличения жилого пространства», — подытожил спикер.

Руслан Юсупов отметил, что в начале пандемии у застройщиков были опасения, что в Ленобласти остановят стройку и начнут подводить поставщики, однако этого не произошло. Но в настоящий момент строительные компании столкнулись с падением покупательского спроса.

«Мы ожидаем, что со временем, по крайне мере, когда будут сняты все ограничения, мы немного нагоним, но по итогам года будут сокращения, — пояснил Юсупов. — Не то чтобы многие клиенты передумали, а в силу ограничений. Чтобы квартиру купить, надо приехать ее посмотреть, подать документы и так далее. Процесс, который ранее занимал три-четыре недели, сейчас растянулся на полтора два-месяца».

В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин отметил, что спрос на студии и однокомнатные квартиры всегда будет, тем более, его будут стимулировать за счет низких ставок по ипотеке.

Чиновник подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса строительный рынок региона действительно испытывает некоторые сложности: со спросом, соблюдением режима ограничений. Однако отрасль справляется, и за первые месяцы 2020 года в Ленинградской области уже введено 600 тысяч кв. метров жилья.

«Я не говорю, что мы выйдем на показатель 3 млн кв. метров, который нам был установлен Минстроем в этом году, но стремиться к этому будем усиленно, — добавил Москвин. — Прогнозировать очень сложно, но то, что мы можем прогнозировать — мы в этом году собираемся построить 24 бюджетных объекта».

По его словам, на сегодняшний день уже заключено 84% контрактов на 2020 год. На эти цели из бюджета региона в 2020 году заложено 7,7 млрд рублей. На эти средства планируется построить 24 объекта: три объекта здравоохранения, по восемь объектов образования и физической культуры и спорта, два объекта культуры и три безопасности.

«Застройщики введут по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» 13 объектов — 12 детских садов и одну школу», — пояснил Михаил Москвин.