Воронеж, , 14:37 — REGNUM Вспышка коронавируса зафиксирована на Воронежском вагоноремонтном заводе — на 25 мая подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в региональном оперштабе.

«У 13 из них болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у остальных — бессимптомно», — уточнили в оперштабе.

По предписанию Роспотребнадзора предприятие изменило часть производственных процессов для минимизации контактов между рабочими. При этом завод продолжает работу. На предприятии принимают меры безопасности — проводится тотальная дезинфекция рабочих помещений, завод закупил тепловизоры и электронные термометры, установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком, приобретены 20 мощных передвижных обеззараживающих установок.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе на 25 мая 1 тыс. 518 случаев заражения. Ранее вспышку коронавируса подтвердили на кондитерской фабрике в Рамонском районе Воронежской области.

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