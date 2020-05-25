Бухарест, , 14:37 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных новым коронавирусом в Румынии за минувшие сутки возросло на 213 и теперь составляет 18 283 человека. Об этом 25 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 18 283 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что за минувшие сутки в стране не было зафиксировано смертей от COVID-19, в результанте чего общее число летальных исходов осталось прежним и составляет 1193.

Кроме этого, указывается, что общее количество выздоровевших от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 11 630 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период общенационального карантина в Италии в среднем в день 72% граждан не покидали пределов своего дома.