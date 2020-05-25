Цхинвал, , 15:06 — REGNUM Приостановленный ранее процесс возвращения граждан Южной Осетии на родину возобновлен с 25 мая. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, решение было принято штабом по противодействию распространения коронавируса в республике. В этот день уже группа из десяти человек прибудет в Цхинвал по линии югоосетинского консульства во Владикавказе.

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее подписал указ о порядке возвращения сограждан в республику. Они должны прибывать организованными группами и по согласованному графику. Всех прибывших помещают на карантин.

В начале мая у ряда граждан вернувшихся из России был выявлен коронавирус. После этого процесс возвращения был приостановлен.

Всего в Южной Осетии SARS-CoV-2 выявили у 37 человек. Семеро из них уже справились с инфекцией. У остальных осложнений не наблюдается.

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