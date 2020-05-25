Москва, , 13:50 — REGNUM При нормализации эпидемиологической ситуации в России можно готовиться к запуску курортов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Приближается лето. Традиционный сезон отпусков и люди начинают задумываться об организации своего отдыха», — сказал премьер-министр. По его словам, доходы от самого туризма и от смежных отраслей достаточно велики.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает высоким риск дальнейшего ухудшения пандемии. Организация не давал рекомендаций по снятию ограничений на зарубежные поездки.

«Я прошу наших граждан не торопить», — сказал Мишустин, призывая воздержаться от поездок за рубеж. «Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — заявил премьер-министр. Он добавил, что с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией.

«На следующем этап, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — добавил глава правительства.