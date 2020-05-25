Абакан, , 13:16 — REGNUM В Хакасии 26 мая, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, в Ширинском районе сохраняется максимально высокий пятый класс пожарной опасности. В Бейском, Боградском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах сохраняется четвертый класс пожарной опасности.

Население просят соблюдать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии до 31 мая включительно установлен особый противопожарный режим.

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