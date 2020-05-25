Москва, , 13:06 — REGNUM

Эпидемия коронавируса многое изменила в восприятии мира, и волонтерами, как и всеми участниками акций социальной поддержки, движет не необходимость и не обстоятельства, а осознании собственной нужности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 мая, заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Мы подвели промежуточные итоги работ «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийского проекта #МыВместе. Региональными командами выполнено 31 892 обращения. 623 человека стали нашими подшефными, то есть помогать мы им будет постоянно. По-настоящему народной акцией стала «Довези врача», она работает в 32 регионах страны, парк составляет более тысячи автомобилей. Для помощи в тех клиниках, где оборудуют временные обсервации, «Молодежка ОНФ» сформировала специальные группы быстрого реагирования. Еще одна акция, которую активно поддержали в регионах — «Тележка добра»: в ней участвуют 1500 магазинов из 80 регионов. За время акции удалось собрать более 47 тонн продуктов и раздать их девяти тысячам семей.

Мы намерены сохранить все нынешние направления, а также увеличить численность региональных команд. Ежедневно к нам присоединяются люди самых разных профессий — спортсмены, таксисты, предприниматели, издатели, все те, кто хочет помочь.

Пандемия изменила многое в нашем восприятии мира. Она показала, насколько важно общение, встречи, взаимовыручка, поддержка. Уверен, что двигаться вперед заставляют не обязательства, а осознание того, что ты нужен — на работе, дома, друзьям, близким», — отметил Игорь Кастюкевич.