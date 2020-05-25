Саратов, 25 мая 2020, 14:09 — REGNUM На территории Саратовской области жители не смогут приобрести алкогольные напитки в дни последнего звонка и защиты детей, информирует пресс-служба администрации Саратова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев.
Так, 29 мая объявлен единым днем проведения мероприятий «Последний звонок», а 1 июня — международный день защиты детей. Предприятиям торговли не допустима реализация алкоголя в эти дни (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общепита).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится в формате онлайн 25 мая.
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