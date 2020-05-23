Москва, , 12:59 — REGNUM Всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится в формате онлайн 25 мая, сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трансляция начнется 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения в «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что проведение последних звонков и выпускных вечеров в 2020 году возможно только в онлайн-режиме, поскольку это единственно безопасный вариант для всех во время эпидемии коронавируса.

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