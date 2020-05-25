Вильнюс, , 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в Литве получено 12 новых положительных результатов тестов на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

По данным литовского минздрава, общее число положительных результатов за всё время эпидемии составило 1635 случаев, однако 1138 человек признаны выздоровевшими. 426 человек ещё не излечились, 63 человека скончались.

За сутки взято 2170 анализов, общее их число приблизилось к 270 тыс.

Власти Литвы продолжают смягчение условий карантина.