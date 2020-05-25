Казань, , 11:16 — REGNUM В Татарии 25 мая подтвердились 62 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения заражение коронавирусом выявлено у 2849 человек, выздоровели 1959 пациентов, за сутки — 52 человека. Скончались с начала пандемии 10 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 12 пациентов, 50 человек — получают помощь на дому. 60 новых случаев заражения — контактные, два — завозные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 28 человек, в Набережных Челнах — 10 жителей. По возрасту пациентов до 18 лет — один зараженный, от 18 до 30 лет — 10 человек, 26 человек — от 30 до 50 лет, 14 случаев в возрастной группе от 50 до 60 лет, 10 человек — от 60 до 70 лет, один — от 70 до 80 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в многоквартирном доме с одним подъездом в Набережных Челнах выявили три очага заражения коронавирусом.

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