Набережные Челны, Татария, , 11:03 — REGNUM В многоквартирном доме с одним подъездом в Набережных Челнах выявили три очага заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Лифты и лестничные площадки должны быть дезинфицированы. Управляющие компании обязаны организовать обработку в общественных местах многоквартирных домов. Основная задача — не допустить очаговой заболеваемости, добавил Бариев.

С начала пандемии в Набережных Челнах носителями вируса числятся 395 человек, 566 горожан находятся под медицинским наблюдением, 3816 человек сняли с учета. Выздоровели и выписаны 109 человек. За минувшие выходные зафиксированы 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах находятся 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, шесть пациентов — в тяжелом состоянии из-за наличия сопутствующих заболеваний, остальные получают помощь на дому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии въезжающих граждан из других регионов освободили от обязательной 14-дневной изоляции.

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