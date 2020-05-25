Москва, 25 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 8946 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщили в московском оперштабе.
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
Лидером по числу новых заражений по-прежнему является Москва — 2560. В Подмосковье выявлен 831 новый случай, в Петербурге — 374. Далее следуют Свердловская область — 279, Нижегородская область — 229, Ростовская область — 158, Астраханская область — 153, Красноярский край — 145, Архангельская область — 126, Иркутская область — 116, Тульская область — 111, Дагестан — 110, Калужская область — 108, Брянская область — 106, Ярославская область — 101. Около сотни выявленных случаев заражени в Саратовской, Самарской, Ульяновской областях и Чувашии.
Всего в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 3633 летальных исхода.