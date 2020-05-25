Москва, , 09:36 — REGNUM Подход к лечению COVID-19 должен быть комплексным. Именно поэтому отечественные фармпроизводители и учёные осуществляют сразу несколько разработок. К примеру, таблетка «Арепливира», над формулой которой специалисты саранского «Биохимика» работали несколько месяцев, весит меньше грамма.

В основе — препарата лежит молекула «Фавипиравира», которую придумали японцы ещё 20 лет назад, применяя для лечения гриппа и лихорадки. Теперь клинические испытания лекарства от COVID-19 одобрил Минздрав РФ. Разработчики заявляют, что вирус гибнет на четвертый день приема препарата и планируют это доказать.

В Сеченовском университете на испытании находятся сейчас семь препаратов для лечения COVID-19. Большинство из них — отечественные. Одни — убивают вирус, другие — борются с осложнениями. Для подавления цитокинового шторма у больных с коронавирусам стали применять препарат «Левилимаб», который вот уже два с половиной года назначают при артрите.

Напомним, речь идёт о том, что в лёгких болеющего COVID-19 пациента скапливаетсягигантское количество воспалительных веществ (цитокинов), которые разносятся по организму с кровью вызывая отказ внутренних органов, провоцируя образование тромбов. Это и называется «цитокиновый шторм».

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Как пояснил «Вестям» заведующий кафедрой пульпонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, «Дыхательная недостаточность есть у многих пациентов, но многие пациенты, как ни удивительно, её не чувствуют. Обязательно есть такой компонент, как кагулопатия, нарушение свертываемости крови. На территории легких развиваются микротромбозы. Это опять же говорит о том, что нужна другая терапия, чем при классической пневмонии».

Российские ученые тем, временем, активно занимаются разработкой 47 вакцин от коронавируса. Компания «Биокад» до конца мая 2020 г. подготовит опытную партию и приступит к доклиническим испытаниям.

Институт Гамалеи заявил о начале испытаний на добровольцах. Дело в том, что, по мнению учёных, убивать вирус способны и собственные Т-клетки человека. Это клетки, которые при встрече с вирусом выделяют цитокины — яд для антигена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 24 мая в 85 регионах России зарегистрировано 344 481 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 113 299 человек.

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