Нью-Дели, , 08:02 — REGNUM Более 138 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Индии, 25 мая сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения.

За сутки этот показатель вырос на 6,9 тысячи случаев. Кроме того, за последние 24 часа от COVID-19 скончалось 154 пациента. Всего в стране зарегистрировали 4 021 летальных исходов при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за угрозы коронавируса в Индии до 31 мая был продлен общенациональный карантин.

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