Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM Сотрудники центральной станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском сообщили, что на всю столицу региона осталось всего восемь медиков, а власти региона не желают признавать ЧП.

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Как сообщили медики камчатской неотложки на условиях анонимности ИА Камчат. Инфо, на обычные вызовы выезжают всего шесть медиков, а на вызовы, где есть подозрение на коронавирус, всего два человека. Медики работают сокращенными бригадами, на вызов выезжают не «врач, фельдшер, водитель», как положено, а «врач, водитель» или «врач, фельдшер».

«Врачебных бригад сейчас практически нет. Разве это можно назвать «штатным режимом работы скорой», о котором говорят власти? И все до единого медики, которые сегодня работают, все они контактные. Мы сутками находились в контакте с коллегами, которые сейчас лежат в стационарах с подтвержденным коронавирусом, некоторые в тяжелом состоянии. И власти до сих пор не собираются признать, что это настоящее ЧП для нашего города», — рассказали медики.

В социальных сетях Камчатки распространяется обращение врачей скорой помощи с требованием к властям региона обратить внимание на ситуацию в скорой помощи, но пока власти никаких мер не предпринимают.

Журналисты издания связались с жителями Петропавловска-Камчатского, которые на выходных вынуждены были обращаться в скорую помощь. По словам граждан, диспетчер отвечает, что врачей не хватает, давая рекомендации по самостоятельному лечению.

Руководство станции скорой помощи недоступно для комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая власти Камчатки вынуждены были признать, что на станции скорой помощи в столице региона заражены коронавирусом десятки врачей. По состоянию на 22 мая их оказалось 38, сами медики утверждают, что таких более 50, включая 18 водителей. На сегодняшний день официально подтвержден 41 случай заражения медиков и водителей скорой помощи в Петропавловске.