Петропавловск-Камчатский, , 04:56 — REGNUM В больницах Камчатского края, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, остро не хватает лекарств. Жительница региона, зараженная коронавирусом, опубликовала в сети видео, где рассказала о ситуации в медучреждении, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе размещенной в сети информации.

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На видео женщина рассказала о том, что ей в больнице не хватило антибиотиков.

«Мы сидим с пятницы в городской больнице №2 Петропавловска-Камчатского, где нет медикаментов. Чем нас лечат, я вам покажу. Это две таблетки и мокрая тряпка на голове с водой и уксусом. Всё. Элементарно здесь нет даже «Парацетамола». Врачи, медсестры работают на износ, в тяжелейших условиях, но у них остро не хватает лекарств и помощи им никакой нет. Вчера ко мне подошла медсестра, сказала, «извините, но на вас антибиотиков не хватило, потерпите как-нибудь». Вот «как-нибудь» пошли уже вторые сутки», — рассказала жительница Камчатки.

Женщина подавлена и напугана, но и возмущена.

Пациентка больницы «Я обращаюсь к нашему врио губернатора Солодову, который у нас такой супер-блогер… Я думаю, я не одна такая, кто также думает. Я мать двоих детей, служу России. И вот такое отношение. «Ковид» есть, он прогрессирует, это не шутки, в стационар поступает по 50 больных за два дня. Но самое страшное, что у нас нет просто «Парацетамола».

По данным на 24 мая на Камчатке общее число выявленных заражённых коронавирусом людей выросло до 627, из них 244 пациента выздоровели, семь человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 19 мая поручил сформировать достаточный запас лекарств в регионах Дальнего Востока для лечения пациентов с коронавирусом.

Власти Камчатки признали, что в больницах региона закончились койки для пациентов с коронавирусом. Десятки медиков скорой помощи в Петропавловске-Камчатском оказались заражены коронавирусом. СК РФ начал по этому поводу доследственную проверку.