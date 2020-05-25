Петропавловск-Камчатский, 25 мая 2020, 04:56 — REGNUM В больницах Камчатского края, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, остро не хватает лекарств. Жительница региона, зараженная коронавирусом, опубликовала в сети видео, где рассказала о ситуации в медучреждении, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе размещенной в сети информации.
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На видео женщина рассказала о том, что ей в больнице не хватило антибиотиков.
Женщина подавлена и напугана, но и возмущена.
По данным на 24 мая на Камчатке общее число выявленных заражённых коронавирусом людей выросло до 627, из них 244 пациента выздоровели, семь человек погибли.
Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 19 мая поручил сформировать достаточный запас лекарств в регионах Дальнего Востока для лечения пациентов с коронавирусом.
Власти Камчатки признали, что в больницах региона закончились койки для пациентов с коронавирусом. Десятки медиков скорой помощи в Петропавловске-Камчатском оказались заражены коронавирусом. СК РФ начал по этому поводу доследственную проверку.