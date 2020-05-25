Москва, , 01:45 — REGNUM Вывозной рейс со 117 жителями России прибыл в Москву из Рима, сообщила 24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на борту самолёта транзитом из Австралии и Фиджи прибыли 18 российских граждан. Работа по их возвращению проводилась в течение двух суток «в ручном режиме» при содействии дипломатов в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии.

«Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.

Ранее в посольство России в Италии сообщали, что рейсом доставлены жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда областей Центральной России, а также Якутии, Крыма и Челябинской области.

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