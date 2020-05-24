Лондон, , 21:35 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса увеличилось в Британии за последние сутки на 118 человек, сообщил 24 мая на брифинге премьер-министр страны Борис Джонсон.

С учётом этих данных общее число умерших от COVID-19 достигло 36 793 человек.

Кроме того, за сутки количество выявленных заражённых коронавирусом выросло на 2409 человек, достигнув отметки 259 559.

Днем ранее число умерших за сутки в Британии составило 282 человека, а новых случаев заражения было выявлено 2959.

При этом отмечено, что данные по смертности и числу зараженных на выходных могут быть неполными, так как система регистрации не работает в полной мере.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия вместе с США, Италией, Испанией и Францией остаются в первой пятёрке стран мира с наибольшим числом смертей от COVID-19.