Кейптаун, , 21:11 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Южно-Африканской республике на данный момент составляет 22 538, жертвами заболевания стали 429 человек, 24 мая сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения к нации.

Также Рамафоса сообщил, что число «активных случаев» COVID-19 в ЮАР составляет около 11 тысяч, в реанимациях находятся 128 человек.

Президент ЮАР отметил, что с начала эпидемии в стране уже проведено более 580 тысяч проверок на коронавирус.

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