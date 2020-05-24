Нижний Новгород, , 13:48 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 мая выявили 221 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 8047 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает областное правительство.

Полностью выздоровели 2433 человека, за сутки выписаны 126 пациентов. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 65 жителей области, пятеро — в течение минувших суток.

Медицинскую помощь в условиях стационаров получают более 1,5 тыс. носителей коронавируса, остальные — в амбулаторных условиях. Также врачи наблюдают за состоянием еще 4,3 тыс. жителей региона, 74 человека — в обсерваторах.

ИА REGNUM, напоминает, накануне было выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом в регионе, 22 мая — 202 случая, 21 мая — 204, 20 мая — 257.