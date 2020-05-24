Джакарта, , 12:10 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik.

По состоянию на 24 мая 2020 года в Индонезии выявлено 22 271 случай заражения SARS-CoV-2 и 1372 случая смерти.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 562 новых случая заражения, 21 человек скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что любой, кто прибывает в Джакарту и выезжают из нее, должны иметь разрешение.

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