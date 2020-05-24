Тбилиси, , 10:50 — REGNUM Общественный транспорт в масштабе всей Грузии не возобновит работу как минимум до 15 июля. Соответствующее постановление за номером 322 правительство Грузии издало 23 мая, на следующий день после того, как парламент утвердил поправки в закон «Об общественном здравоохранении».

Эти поправки дают правительству право на изоляцию граждан и проведение карантинных мероприятий в условиях обострения эпидситуации. Первоначально закон предусматривал присвоение правительству таких полномочий без каких-либо ограничений. Но оппозиция и целый ряд бывших соратников правящей партии «Грузинская мечта» выразили протест и расценили законопроект как антиконституционный. После этого правящая партия приняла решение о внесении поправок в переходящие положения закона и обозначения конкретной даты, до которой они будут действовать. Такой датой в законе указано 15 июля.

В период с 23 мая до 15 июля включительно под запретом также остаются междугородние перевозки пассажиров на автобусах и микроавтобусах и регулярное международное пассажирское сообщение. Исключение составляют специальные рейсы, которые планирует правительство Грузии вместе с авиакомпаниями по доставке в страну находящихся за границей граждан. Еще одно исключение сделано для плавсредств и летательных аппаратов стран НАТО, которые прибывают в акваторию Черного моря с целью проведения учений.

В постановлении правительства от 23 мая также говорится, что если эпидситуация в стране не ухудшится, то введенные с 23 мая ограничения будут отменены раньше установленного постановлением срока.

Подобное решение вызвало у части населения и политиков в Грузии возмущение, и партия «Свободная Грузия» запланировала на 27 мая акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси и созывает на эту акцию всех недовольных действиями властей.