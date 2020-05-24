Москва, , 09:16 — REGNUM У заслуженной артистки России Алёны Бабенко выявлен коронавирус. Об этом 24 мая она сообщила в Instagram.

Бабенко отметила, что как только почувствовала недомогание, сразу самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами».

«Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус», — написала актриса.

Она также рассказала, что у неё были такие симптомы болезни, как температура и слабость. В настоящее время она проходит лечение в больнице и чувствует себя лучше.