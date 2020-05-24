Киев, , 09:16 — REGNUM За минувшие стуки на Украине подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, по состоянию на утро 24 мая на Украине выявлено в общей сложности 20 986 случаев заражения, 7099 человек выздоровели, а 617 — скончались от последствий COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве возобновили работу общественного транспорта, но пока не открыли метро. Возможно, это произойдёт 25 мая.

Читайте также: Киев не готов к открытию метро — минздрав Украины

Читайте развитие сюжета: Село на западной Украине закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса