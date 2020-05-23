Киев, , 11:39 — REGNUM Заражаемость коронавирусом в столице Украины не позволяет открыть метро, заявил 23 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, за последнюю неделю в Киеве на 100 тыс. населения выявили 15 случаев заражения коронавирусом, что превышает установленный порог в 12 человек на 100 тыс. населения. Следовательно, открыть метро можно будет только после снижения данного показателя.

«Если мы говорим про сегодня — переход ко второму этапу ослабления карантина пока невозможен. Но не исключаю, что ситуация может измениться уже в ближайшие дни», — рассказал Степанов.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко написал на своём Telegram-канале о том, что 23 мая с 12:00 в городе начнёт ходить наземный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 432 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 6929 человек, при этом зафиксировано 605 летальных исходов.

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