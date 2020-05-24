Бангкок, , 09:00 — REGNUM Новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не было зафиксировано на территории Таиланда. Об этом 24 мая рассказала на пресс-брифинге в минздраве страны помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с COVID-19 в стране Пханпрапха Йонтракун.

«Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения», — заявила она и добавила, что за последние 24 часа в стране также не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране осталось 3 040 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 также осталось неизменным — 56 человек, а количество вылечившихся от нового заболевания — выросло до 2 921 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три новых случая заражения коронавирусной инфекцией и ещё 36 носителей вируса без симптомов выявили на территории Китая за минувшие сутки.