Пекин, , 06:15 — REGNUM Китайские органы по борьбе с нищетой объединились с одним из крупнейших в стране гигантов электронной коммерции Pinduoduo для организации интернет-продаж сельхозпродукции, произведенной в бедных районах страны, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно новой программе, совместно запущенной 20 мая Ведущей рабочей группой Госсовета КНР по борьбе с бедностью и развитию, а также Pinduoduo, на платформах гиганта будет организовано более одной сотни мероприятий интернет-продаж сельхозпродукции в целях борьбы с бедностью.

В связи с эпидемией COVID-19, продажи сельхозпродукции в Китае стало крайне тяжело реализовывать. Интернет-продажи могут помочь подстегнуть сферу и помочь еще большему числу людей вырываться из нищеты, отметил заместитель главы ведущей рабочей группы Хун Тайюнь.