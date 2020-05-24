Пекин, , 03:36 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила действие желтого уровня погодной опасности в связи с густым туманом, который окутал прибрежные районы и части юго-запада и севера страны, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Густой туман окутает прибрежные районы Ляодунского полуострова, Шаньдунского полуострова и провинций Ляонин, Хунань, а также прибрежных частей у Бохайского пролива и Желтого моря, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Видимость в пораженных районах будет снижена до менее чем 1 км. Густой туман также прогнозируется на севере провинции Ляонин и юго-западе Чунцина видимость упадет до менее чем 200 метров. Водителям рекомендовано снизить скорость передвижения в интересах безопасности.